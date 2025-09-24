Vasco vira sobre o Bahia, volta a ganhar em casa e se afasta do Z4

Cruz-Maltino sai atrás, mas fica com um a mais desde o primeiro tempo, angariando virada para 3 a 1; Gigante não vencia em casa há seis jogos

Após seis jogos, o Vasco, enfim, voltou a vencer em casa pelo Brasileirão. Foi nesta quarta-feira (24/9) chuvosa, em jogo quente contra o Bahia, em São Januário, pela 16ª rodada do torneio – jogo atrasado. O Gigante da Colina saiu atrás graças à nova falha individual, mas conseguiu a virada por 3 a 1, aproveitando um a mais desde o primeiro tempo.

Com a vitória, o time de Fernando Diniz sobe para a 13ª posição, com 27 pontos e sem dever mais nenhum jogo. Já são, assim, cinco pontos de distância para o Z4, que tem o Vitória como primeiro integrante. Já o Bahia segue em mau momento, chegando ao quarto jogo sem vitória no Brasileirão, estacionando em sexto, com 37.

Primeiro tempo

O primeiro tempo ficou marcado por erros de arbitragem e uma falha (mais uma) grosseira da zaga do Vasco. Com muitas faltas e poucos cartões, o jogo era muito travado, com poucas chances de gol. Até houve bola na trave de Nuno Moreira aos 10′, em cruzamento fechado de escanteio de Coutinho – uma provável jogada ensaiada. No entanto, o árbitro João Vitor Gobi (SP) se tornava a cada minuto o personagem da etapa inicial, ao ignorar lances de amarelos claros.

Não à toa, o primeiro cartão precisou ser vermelho, para Jean Lucas, do Bahia. O camisa 8 deixou o cotovelo no rosto de Barros e foi expulso após análise do VAR, comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE). Antes, porém, o Bahia aproveitara falha gritante de Lucas Freitas, com Sanabria anotando 1 a 0 para os visitantes, aos 31′. Os dois times, a partir de então, entraram numa pilha ainda maior, com o jogo ficando muito tempo parado por pequenas confusões. Ainda no primeiro tempo, Diniz apostou em David para aproveitar o homem a mais, com Ceni respondendo com o volante Acevedo, sacrificando Willian José.

No começo dos acréscimos, o empate. Cuesta partiu pela direita e cruzou para a área, com desvio no meio do caminho. Assim, a bola ficou limpa para Philippe Coutinho, de cabeça, superar Ronaldo e deixar tudo igual, aos 45′. Nos sete minutos de acréscimos, o arqueiro do Bahia esfriou o ímpeto vascaíno – que empilhava chances -, caindo no gramado por duas vezes, sem que o árbitro adicionasse mais tempo.