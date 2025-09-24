Vasco terá contra o Bahia a 13ª dupla de zaga diferente de 2025

Com o desfalque de Robert Renan, defesa será formada por Lucas Freitas e Cuesta, que jogarão juntos pela primeira vez / Crédito: Jogada 10

O Vasco terá, nesta quarta-feira (24), contra o Bahia, em São Januário, a 13ª dupla de zaga diferente a iniciar uma partida em 2025. Cuesta e Lucas Freitas formarão a nova dupla de defensores da equipe cruzmaltina. A bola rola às 19h30, em jogo adiado da 16ª rodada do Brasileirão. A mudança na zaga ocorreu devido à concussão sofrida por Robert Renan no clássico contra o Flamengo. Na ocasião, ele havia atuado ao lado de Cuesta, compondo a 12ª formação diferente da defesa vascaína neste ano. Como precisou seguir o protocolo médico e cumprir cinco dias de afastamento, Robert Renan virou desfalque. Portanto, isso abriu espaço para o retorno de Lucas Freitas, que cumpriu suspensão na rodada anterior.