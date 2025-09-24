Vasco estende prazo para venda que financiará reforma de São Januário

SOD Capital tem agora até 12 de dezembro para exercer a opção de compra; o clube ainda aguarda a publicação de um termo pela prefeitura / Crédito: Jogada 10

O Vasco renovou o prazo para a venda do potencial construtivo de São Januário. A empresa SOD Capital, que está interessada no negócio, agora tem uma nova data. O prazo, que vencia no último dia 15, foi estendido até o dia 12 de dezembro. A negociação, que deve superar os R$ 500 milhões, irá financiar a grande reforma do estádio. A informação foi publicada primeiro pelo portal “UOL”. A extensão do prazo, em suma, ocorreu por uma pendência burocrática. A venda ainda não pode ser concluída pelo clube e o Vasco aguarda a publicação do Termo de Transferência pela prefeitura do Rio. A expectativa da diretoria, contudo, é que o documento seja liberado nas próximas semanas para o negócio avançar.