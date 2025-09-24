Titular pela primeira vez no Vasco, Andrés Gomez pode acirrar disputa no ataque

Colombiano vai substituir Rayan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e terá oportunidade para colocar dúvida na cabeça de Diniz

O atacante Andrés Gómez fará, nesta quarta-feira (24), a sua primeira partida como titular do Vasco. Ele foi o escolhido para substituir Rayan, que cumpre suspensão, e iniciará o jogo contra o Bahia, em São Januário. A bola rola às 19h30.

Desde que chegou ao Vasco, Andrés Gómez participou de quatro partidas, todas saindo do banco de reservas. Apesar do tempo limitado em campo, já contribuiu com duas assistências. Agora, com a oportunidade de ser titular, o colombiano terá a chance de mostrar seu potencial e, quem sabe, colocar uma dúvida na cabeça de Fernando Diniz.