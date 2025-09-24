Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Thiago Silva evita culpar Renato Gaúcho na eliminação do Fluminense: ‘Perdemos juntos’

Zagueiro não entrou no coro da torcida que hostilizou o treinador no apito final
Poucos meses depois de fazer história no Mundial de Clubes ao eliminar clubes como a Inter de Milão e Al-Hilal, o Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana, na noite desta terça, em pleno Maracanã, pelo Lanús, da Argentina, nas quartas de final, com um empate em 1 a 1.

Após o apito final, os pouco mais de 44 mil torcedores presentes no Maracanã elegeram o principal culpado pela eliminação tricolor: o técnico Renato Gaúco. O treinador foi hostilizado pela torcida, sendo chamado de ‘burro’, mas Thiago Silva saiu em defesa do comandante.

O capitão do Fluminense não tomou partido para escolher um culpado pela desclassificação tricolor e fez questão de também chamar a responsabilidade.

“Eu não sou de concordar ou de discordar. Sempre que acontece uma eliminação em uma competição na qual a gente deposita muita expectativa, acaba sobrando para alguém”, iniciou Thiago.

Eu nunca fui de apontar o dedo, de dizer que esse ou aquele está errado. Quando se perde, todos perdem juntos. O nome dele foi citado, mas sentimos como se fosse conosco, porque quem joga somos nós”, completou.

Agora sem a Copa Sul-Americana, o Fluminense volta a focar no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Tricolor terá um clássico diante do Botafogo pela frente, no domingo, às 16h, no Maracanã.

