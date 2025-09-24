Thiago Silva evita culpar Renato Gaúcho na eliminação do Fluminense: ‘Perdemos juntos’

Zagueiro não entrou no coro da torcida que hostilizou o treinador no apito final

Após o apito final, os pouco mais de 44 mil torcedores presentes no Maracanã elegeram o principal culpado pela eliminação tricolor: o técnico Renato Gaúco. O treinador foi hostilizado pela torcida, sendo chamado de ‘burro’, mas Thiago Silva saiu em defesa do comandante.

Poucos meses depois de fazer história no Mundial de Clubes ao eliminar clubes como a Inter de Milão e Al-Hilal, o Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana, na noite desta terça, em pleno Maracanã, pelo Lanús, da Argentina, nas quartas de final, com um empate em 1 a 1.

O capitão do Fluminense não tomou partido para escolher um culpado pela desclassificação tricolor e fez questão de também chamar a responsabilidade.

“Eu não sou de concordar ou de discordar. Sempre que acontece uma eliminação em uma competição na qual a gente deposita muita expectativa, acaba sobrando para alguém”, iniciou Thiago.

“Eu nunca fui de apontar o dedo, de dizer que esse ou aquele está errado. Quando se perde, todos perdem juntos. O nome dele foi citado, mas sentimos como se fosse conosco, porque quem joga somos nós”, completou.

Agora sem a Copa Sul-Americana, o Fluminense volta a focar no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Tricolor terá um clássico diante do Botafogo pela frente, no domingo, às 16h, no Maracanã.