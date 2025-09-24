Thairo: ‘Botafogo ergueu sua estrela no céu dos gigantes’CEO vibra com indicação do Botafogo ao prêmio da Bola de Ouro. Clube não ganhou, mas fez história. Saiba mais detalhes!
CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda esteve presente na delegação que representou o Botafogo no Prêmio da Bola de Ouro, da Revista “France Football”, em Paris. Apesar de não sair com o prêmio de “Clube do Ano”, o executivo destacou a importância de o Glorioso, campeão brasileiro e da América, concorrer. O caneco ficou com o Paris Saint-Germnain. Contudo, esta é a primeira vez, aliás, que uma agremiação do país pentacampeão do mundo é lembrada no célebre evento.
“Orgulho infinito! No Ballon d’Or, o Botafogo ergueu, então, sua estrela no céu dos gigantes. Um tributo à nossa história gloriosa. E a prova ao mundo de que há clubes feitos para a eternidade”, escreveu Thairo, em sua conta particular no Instagram.
Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, presidente do associativo do Mais Tradicional, João Paulo Magalhães Lins, e head scout do Glorioso, Alessandro Brito, acompanharam Thairo na delegação que representou o Botafogo na Cidade Luz, no Théâtre du Châtelet.
O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, contra o Grêmio, fora de casa, pela 16ª rodada (atrasada) desta edição do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro, com 39 pontos, ocupa a quinta colocação do certame nacional.
