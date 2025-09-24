Textor reclama de pênalti marcado contra Botafogo: “Vergonhoso”Dono da SAF do Glorioso ficou na bronca com a arbitragem no empate com o Grêmio
O Botafogo deixou o campo insatisfeito com a arbitragem no empate com o Grêmio, nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Alvinegro ficou na bronca com o pênalti marcado para o time gaúcho, aos 44 minutos do segundo tempo, determinante para o empate. Nas redes sociais, John Textor criticou a decisão.
“Vergonhoso. Nós (brasileiros) nos recusamos a evoluir”, escreveu John Textor, dono da SAF do Botafogo.
Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo começou melhor. O Glorioso controlou a posse de bola e criou boas oportunidades, como em uma cobrança de falta de Artur. Contudo, ainda no primeiro tempo, perdeu Alex Telles por lesão. Porém, a entrada de Cuiabano mudou o jogo. Afinal, o lateral-esquerdo fez o gol alvinegro após receber bela assistência de Marlon Freitas, no início da etapa final.
Na reta final, o Botafogo perdeu ritmo e cedeu o empate, aos 44 minutos, com gol de pênalti de Tiago Volpi. Os jogadores reclamaram bastante da marcação, o que gerou amarelos para Marlon Freitas e Barboza (que estava pendurado). Após o apito final, os jogadores ficaram na bronca com a arbitragem. Assim, Kaio Pantaleão foi expulso por reclamação.
Com o resultado, o Botafogo perdeu a chance de entrar no G4 e ficou em quinto lugar, com 40 pontos. Já o Grêmio, por sua vez, sobe para 11º lugar, com 29. O Glorioso volta a campo no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 25ª rodada, enquanto o Tricolor recebe o Vitória, no mesmo dia, às 11h, na Arena.
