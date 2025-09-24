Técnico do Liverpool detona Ekitiké após expulsão: “Foi desnecessário e estúpido”

Arne Slot não poupou críticas a Ekitiké que recebeu o cartão vermelho ao tirar a camisa dos Reds na comemoração diante do Southampton

“Foi desnecessário e estúpido. O primeiro (amarelo) já era desnecessário e, até certo ponto, estúpido, porque você tem que controlar suas emoções.”, disse o comandante dos Reds.

O Liverpool venceu o Southampton por 2 a 1, nesta terça-feira (23), e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. No entanto, depois do triunfo, o técnico Arne Slot fez duras críticas ao atacante Ekitiké, que foi expulso durante a comemoração de seu gol.

Dessa forma, o francês, que chegou ao clube vindo do Eintracht Frankfurt, nesta temporada, recebeu o vermelho aos 40′ do segundo tempo. Afinal, ele tirou a camisa para comemorar seu tento, porém já tinha amarelo por um soco na bola.

“Sou antiquado, tenho 47 anos e nunca joguei neste nível, mas marquei alguns gols. Se tivesse marcado um gol como este, teria ido até o Chiesa e dito: ‘Este gol é sobre você, não sobre mim’. Tão desnecessário, nada inteligente. Eu também chamo de estúpido”, frisou o treinador.

Por fim, nesta temporada, Ekitike, de 23 anos, fez seu oitavo jogo pelo Liverpool e estufou a rede em cinco oportunidades. Ele estará de fora do jogo da Premier League neste sábado (27), contra o Crystal Palace, às 11h (de Brasília).