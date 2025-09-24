Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Souza deve ganhar nova chance no Santos após um mês fora dos gramados

Lateral-esquerdo deve substituir Escobar, suspenso, e fará estreia sob o comando de Vojvoda após perder espaço no elenco
Depois de um mês sem ser utilizado, o lateral-esquerdo Souza deve voltar a ganhar espaço no Santos. O jogador deve iniciar a partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo (28), às 18h30, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será sua primeira oportunidade sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

A última vez que Souza atuou foi em 24 de agosto, diante do Bahia, quando entrou nos minutos finais. Ao longo da temporada, soma 16 partidas, vivendo altos e baixos entre a titularidade e a reserva de Gonzalo Escobar, que será desfalque neste fim de semana por suspensão.

O lateral passou por diferentes fases em 2025, reflexo das mudanças de treinadores. Com Pedro Caixinha, no início do ano, havia a avaliação de que ainda não estava pronto para assumir a titularidade. No Paulistão, por exemplo, atuou em apenas quatro jogos.

Já sob o comando de Cleber Xavier, conseguiu mais minutos em campo e chegou a dividir espaço com Escobar, quando o treinador optou por escalar os dois juntos. A chegada de Vojvoda, no entanto, e as contratações para a lateral direita, como Igor Vinicius e Mayke, reduziram o espaço de Souza. Além disso, ele viu o argentino recuperar o protagonismo na esquerda.

Agora, com a suspensão de Escobar, o camisa 16 terá a oportunidade de mostrar serviço e tentar convencer a nova comissão técnica de que pode voltar a ser uma opção frequente na equipe titular.

