Souza deve ganhar nova chance no Santos após um mês fora dos gramados

Lateral-esquerdo deve substituir Escobar, suspenso, e fará estreia sob o comando de Vojvoda após perder espaço no elenco

A última vez que Souza atuou foi em 24 de agosto, diante do Bahia, quando entrou nos minutos finais. Ao longo da temporada, soma 16 partidas, vivendo altos e baixos entre a titularidade e a reserva de Gonzalo Escobar, que será desfalque neste fim de semana por suspensão.

Depois de um mês sem ser utilizado, o lateral-esquerdo Souza deve voltar a ganhar espaço no Santos. O jogador deve iniciar a partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo (28), às 18h30, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será sua primeira oportunidade sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O lateral passou por diferentes fases em 2025, reflexo das mudanças de treinadores. Com Pedro Caixinha, no início do ano, havia a avaliação de que ainda não estava pronto para assumir a titularidade. No Paulistão, por exemplo, atuou em apenas quatro jogos.

Já sob o comando de Cleber Xavier, conseguiu mais minutos em campo e chegou a dividir espaço com Escobar, quando o treinador optou por escalar os dois juntos. A chegada de Vojvoda, no entanto, e as contratações para a lateral direita, como Igor Vinicius e Mayke, reduziram o espaço de Souza. Além disso, ele viu o argentino recuperar o protagonismo na esquerda.

Agora, com a suspensão de Escobar, o camisa 16 terá a oportunidade de mostrar serviço e tentar convencer a nova comissão técnica de que pode voltar a ser uma opção frequente na equipe titular.

