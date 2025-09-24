Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem Villalba, Leonardo Jardim busca solução na defesa do Cruzeiro para manter invencibilidade no returno

Zagueiro vai cumprir suspensão automática pelo acumulo de três cartões amarelos; Raposa ainda não perdeu no segundo turno do Brasileiro
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Leonardo Jardim tem um problema na defesa do Cruzeiro para o confronto contra o Vasco, no sábado (27), às 18h30, em São Januário, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Villalba será desfalque por suspensão.

Dessa forma, o treinador tem algumas opções de origem para substituir um dos pilares da equipe. Jonathan Jesus, que é o reserva imediato na zaga, aparece como o principal nome para começar como titular. Além disso, Leonaro Jardim também tem Mateo Gamarra e João Marcelo como alternativas.

Diante do Cruzmaltino, o Cruzeiro busca manter a invencibilidade no returno do Brasileiro para continuar na briga pela liderança da competição. Afinal, em cinco rodadas, a equipe comandada por Leonardo Jardim tem um empate e quatro vitórias, sendo líder do segundo turno ao lado de Mirassol e Palmeiras.

Aliás, junto das campanhas nas edições de 2010 e 2013, o atual recorte representa o melhor início de returno da Raposa após cinco jogos no Brasileirão por pontos corridos. Vale ressaltar, portanto, que em 2010 o Cruzeiro brigou pelo título até a última rodada, e em 2013, foi tricampeão.

O Cruzeiro está na segunda posição do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, um atrás do líder Flamengo e um a mais que o terceiro colocado, Palmeiras. No entanto, o Rubro-Negro tem um jogo a menos, enquanto o Verdão tem duas partidas atrasadas. Depois de enfrentar o Vasco, portanto, o Cruzeiro terá um confronto direto na briga pela liderança. A Raposa vai enfrentar o Flamengo, no dia 2 de outubro, no Maracanã.

Tags

Cruzeiro

