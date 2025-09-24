Renato Gaúcho se despede do Fluminense e volta a citar os “gênios que acham que sabem tudo”

Treinador repetiu o mesmo discurso apresentado em sua última coletiva de imprensa à frente do Tricolor, que foi eliminado da Sul-Americana

O técnico Renato Gaúcho pediu demissão após a eliminação do Fluminense nas quartas de final da Sul-Americana para o Lanús, no Maracanã. Assim, o profissional utilizou sua rede social para se despedir do clube carioca e fez questão de novamente criticar os “gênios que acham que sabem tudo”, que, segundo ele, atrapalham o futebol.

“Muito obrigado a imensa torcida do Fluminense e que ela não se deixe influenciar por uma meia dúzia de “gênios” que acham que sabem tudo mas que na verdade estão destruindo o futebol”, publicou.