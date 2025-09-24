Puma fala sobre renovação e se diz feliz pela torcida do Vasco

Lateral-direito, que tem contrato só até o fim de dezembro, revela que tem vontade de permanecer em São Januário

O lateral-direito Puma Rodríguez, mais uma vez improvisado pelo lado esquerdo, foi um dos nomes da vitória do Vasco sobre o Bahia , nesta quarta-feira (24/9), em São Januário. Afinal, marcou o gol que selou a virada, já na etapa final. Após o prélio, o uruguaio, então, falou sobre o triunfo e também respondeu sobre uma possível renovação contratual com o Cruz-Maltino.

Para Puma, o Vasco já vinha de boa partida contra o Flamengo, no último domingo (21/9), apesar do empate por 0 a 0, no Maracanã. Desta vez, o time “ratificou” a boa atuação com uma vitória, para a alegria do torcedor em São Januário.

“Muito feliz com o triunfo. A gente sabia que tinha que ganhar na nossa casa. Olha a torcida como ficou, muito feliz. Fizemos um bom jogo contra o Flamengo e ratificamos com a vitória. E sabíamos que tínhamos que ganhar. Agora vamos seguir trabalhando para seguir conquistando e sair lá de baixo da tabela”, afirmou.

Puma, aliás, tem contrato com o Vasco apenas até dezembro. Dessa forma, já pode assinar de graça com qualquer clube para a próxima temporada. Segundo o lateral, em declaração ao Prime Vídeo após o apito final, ainda há “conversas” por acontecer.