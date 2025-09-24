Para se afastar do Z4, Vasco precisa encerrar tabu em São Januário

Nesta quarta-feira (24), o Vasco terá uma grande oportunidade para dar um passo importante para longe da zona do rebaixamento. O Cruz-Maltino enfrenta o Bahia, às 19h30, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada em São Januário, motivo que daria muita confiança para os vascaínos. No entanto, essa vantagem de jogar em casa não vem se cumprindo em 2025.

Isso porque a última vitória do Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 17 de maio. Na ocasião, venceu o Fortaleza por 3 a 0, pela 9ª rodada da competição. Desde então foram duas derrotas (Red Bull Bragantino e Corinthians) e três empates (Grêmio, Atlético-MG e Ceará). Vale lembrar que o Cruz-Maltino foi mandante no clássico com o Botafogo, no Mané Garrincha (DF), e perdeu.