Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Para se afastar do Z4, Vasco precisa encerrar tabu em São Januário

Para se afastar do Z4, Vasco precisa encerrar tabu em São Januário

Cruz-Maltino não vence como mandante desde maio e retrospecto ruim faz o time ficar próximo da zona do rebaixamento
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta quarta-feira (24), o Vasco terá uma grande oportunidade para dar um passo importante para longe da zona do rebaixamento. O Cruz-Maltino enfrenta o Bahia, às 19h30, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada em São Januário, motivo que daria muita confiança para os vascaínos. No entanto, essa vantagem de jogar em casa não vem se cumprindo em 2025.

Isso porque a última vitória do Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 17 de maio. Na ocasião, venceu o Fortaleza por 3 a 0, pela 9ª rodada da competição. Desde então foram duas derrotas (Red Bull Bragantino e Corinthians) e três empates (Grêmio, Atlético-MG e Ceará). Vale lembrar que o Cruz-Maltino foi mandante no clássico com o Botafogo, no Mané Garrincha (DF), e perdeu.

LEIA MAIS: Titular pela primeira vez no Vasco, Andrés Gomez pode acirrar disputa no ataque

O jejum de vitórias do Vasco como mandante marca negativamente o trabalho do técnico Fernando Diniz. Afinal, o treinador somou apenas seis dos 21 pontos disputados. Para efeito de comparação, o Cruz-Maltino venceu as duas partidas em São Januário sob o comando de Fábio Carille (Santos e Sport) e, além disso, empatou com o Flamengo como mandante no Maracanã.

Se fosse contar apenas os pontos conquistados como mandante no Campeonato Brasileiro, o Vasco estaria na penúltima colocação. O Cruz-Maltino somou 13 dos 33 pontos disputados, aproveitamento de apenas 39,4%. O Sport, que é o lanterna da competição, é o único time que somou menos pontos que o Vasco em casa, apenas oito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar