Para Sampaoli, Galo venceu, mas precisa melhorar muito

Treinador após a primeira vitória do Atlético sob seu comando, diz que há muitas coisas a serem ajustadas para o time voltar a jogar bem

Jorge Sampaoli respira aliviado com a primeira vitória no comando do Galo, após cinco jogos. E que garante vaga na semifinal da Sul-Americana. Mas ele foi realista: o time jogou muito mal.Apenas arrancou à força a vitória por 1 a 0 sobre o Bolívar. que valeu muito.

“Temos de melhorar muito ainda. O importante é ganhar. Não vencíamos aqui há tempos, estávamos há sete jogos sem vencer. Mas ganhamos e estamos a três jogos de um título importante. Tivemos alguma consistência defensiva, bastante atenção no ataque no segundo tempo, mas temos que trabalhar muito e seguir melhorando”, afirmou o treinador.

O jogo caminhava para os pênaltis quando Sampaoli fez duas mudanças, tirando Hulk e Arana. Questionado sobre a substituição, ele explicou: “Embora o jogo estivesse com menos de 20 minutos para o fim, eu queria vencer e precisava entrar com jogadores mais frescos.”

“Nunca imaginei pênaltis, e sim ganhar nos 90 minutos, por serem jogadores que estavam com mais energia e velocidade, e apostei nisso.”

Sampaoli pede foco no Brasileiro

Agora, o Galo precisa começar a buscar uma reação no Brasileirão, já que o time está mal colocado. É apenas o 15º, com 26pontos. Quatro pontos à frente do primeiro dentro do Z4. Sampaoli acredita que a vitória sobre o Bolívar pode aumentar a confiança do elenco, que vai pegar a sensação da Série A.