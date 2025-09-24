Palmeiras vira para cima do River e garante vaga na semifinal da Libertadores

Palmeiras vira para cima do River e garante vaga na semifinal da LibertadoresVerdão saiu atrás do marcador na primeira etapa, mas conseguiu reagir rápido no retorno do intervalo e contou com o brilho de Roque e Flaco
O tetracampeonato da Libertadores segue vivo no Palmeiras. Na noite desta quarta-feira (24), o Verdão saiu atrás no marcador, mas conseguiu voltar melhor depois do intervalo e chegou a vitória com gols da dupla Vitor Roque e Flaco López, duas vezes.
O resultado garante a 12ª classificação alviverde para a semifinal da competição continental. Agora o Palmeiras fica no aguardo do vencedor do confronto entre LDU e São Paulo.
River sai na frente e trava o jogo
Assim como no jogo de ida, o Palmeiras começou em cima e criou oportunidades. Piquerez arriscou de fora da área e obrigou Armani a fazer boa defesa. Entretanto, foram os argentinos que aproveitaram para marcar o primeiro logo no começo da partida. Após cobrança de falta, Salas subiu mais alto na área e cabeceou para o fundo do gol.
Por pouco, o Verdão não conseguiu dar a resposta imediata. Murilo subiu mais alto na área e parou em grande defesa de Armani. Entretanto, o Palmeiras não conseguiu manter a tônica durante a primeira etapa, com muita dificuldade para chegar ao campo de ataque. O River chegou nos acréscimos e quase fez o segundo. Salas aproveitou bobeira da defesa, saiu na pequena área, mas tentou driblar Weverton, que conseguiu salvar o Verdão.
Palmeiras vira e se classifica
Logo na primeira chance criada, o Palmeiras conseguiu chegar ao gol de empate. Piquerez cruzou na área, Vitor Roque cabeceou, Armani fez a defesa, mas no rebote o atacante apareceu para marcar. Com o empate, a partida ficou mais nervosa, com muitas divididas mais tensas e uma arbitragem completamente confusa.
Precisando da vitória, o River partiu com tudo para cima, colocando mais atacantes em campo. Os argentinos tiveram a primeira boa oportunidade em chute de Lencina, que desviou em Borja e levou perigo ao gol alviverde. Depois, o colombiano recebeu na área e finalizou para boa defesa de Weverton. O Verdão quase ampliou em cobrança de falta de Piquerez, que cobrou fechado na área, Armani não segurou e ninguém aproveitou o rebote.
Na reta final, o Palmeiras aproveitava os espaços para chegar no ataque e criava oportunidades. Em uma delas, Facundo Torres arrancou nas costas defesa, invadiu a área e foi derrubado por Acuña. Pênalti, cartão vermelho para o argentino e o gol de Flaco López. Ainda deu tempo do atacante argentino receber na entrada da área, chutar, a bola desviar na marcação, encobrir Armani e sacramentar a classificação.
PALMEIRAS 3 X 1 RIVER PLATE
QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES (JOGO DE VOLTA)
Data e horário: 24/9/2025, às 21h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Público Total: 40.893 torcedores
Renda: R$ 4.244.260,40
Gols: Salas, 7’/1ºT (0-1); Vitor Roque, 5’/2ºT (1-1); Flaco López, 45’/2ºT (2-1); Flaco López, 48’/2ºT (3-1)
PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs, 15’/2ºT), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez, 32’/2ºT), Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Facundo Torres, 32’/2ºT) e Felipe Anderson (Raphael Veiga, 47’/2ºT); Flaco López e Vitor Roque (Allan, 47’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
RIVER PLATE: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero e Acuña; Castaño, Portillo (Enzo Pérez, 26/1ºT), Galoppo (Borja, 24’/2ºT), Nacho Fernández (Lencina, 14’/2ºT) e Juanfer Quintero (Colídio, 14’/2ºT); Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.
Árbitro: Andrés Monte (URU)
Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Andrés Nievas (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)
Cartões Amarelos: Weverton, Vitor Roque e Bruno Fuchs (SEP); Portillo, Galoppo, Acuña, Salas e Enzo Pérez (RIV)
Cartão Vermelho: Acunã (RIV)