Otávio reconhece que Fluminense sentiu as vaias no Maracanã: “Torcedor jogando contra”

“Ficamos tristes porque até algumas horas atrás éramos a única equipe nas três competições, estamos com jogos a menos e somando pontos no Brasileiro, fazendo, dentro das possibilidades, um bom campeonato. Perdemos uma oportunidade de título em que em três, quatro jogos poderíamos ser campeões, infelizmente passou. É como ele falou, é difícil. Todas as decisões que ele toma, coloca jogador é vaiado, tira também é, está ganhando é vaiado. Ficamos tristes, entendemos, mas temos de continuar trabalhando”, disse.

O técnico Renato Gaúcho pediu demissão depois do empate do Fluminense com o Lanús por 1 a 1, no Maracanã , que culminou na eliminação da equipe nas quartas de final da Sul-Americana. Assim, na zona mista, Otávio lamentou as vaias da torcida e reconheceu que o Tricolor sentiu esse clima na reta final da partida. O jogador foi um dos principais alvos, visto que entrou na volta do intervalo e errou tudo que tentou.

“São coisas que acontecem no futebol, temos de erguer a cabeça, somos profissionais. Temos de estar preparados para esse tipo de situação. Trabalhar cada vez mais, voltar a vencer. Desejar que o Renato não sei se é realmente isso que está determinado, mas que ele possa ter uma carreira e continuar conquistando as coisas que ele merece. Precisamos agora focar nos nossos jogos e trabalhar para ter um bom jogo no final de semana”, completou.

“O torcedor tem o direito de cobrar aquilo que acha que tem que cobrar, mas tem coisas que ficamos um pouco decepcionados. Principalmente quando se está jogando em casa com o apoio da nossa torcida, sabemos que somos muito fortes e quando a torcida cobra nós sentimos um pouco. Perdemos a nossa força e sabemos que dá mais força para o adversário quando vê que o torcedor está vaiando e jogando contra”, frisou.

Saída do treinador

Renato chegou no dia 3 de abril e levou o Tricolor de Laranjeiras às semifinais do Mundial de Clubes. Durante essa passagem, ele comandou a equipe em 40 jogos, com 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Além disso, garantiu a vaga nas semifinais da Copa do Brasil, que ocorrem em dezembro, diante do arquirrival Vasco, e ocupa a 8ª colocação no Brasileirão.