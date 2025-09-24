Marcos Antônio vira dúvida no São Paulo contra LDU; veja provável escalação

Volante sentiu um incômodo muscular e pode desfalcar o Tricolor contra os equatorianos nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbis / Crédito: Jogada 10

O técnico Hernán Crespo ganhou um problema para o duelo decisivo do São Paulo contra a LDU nesta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, no Morumbis. O volante Marcos Antônio virou dúvida para o confronto. De acordo com o jornalista André Plihal, da “ESPN, o meio-campista sentiu um incômodo muscular e pode desfalcar o Tricolor contra os equatorianos.

Dessa maneira, o volante fez apenas uma parte do treino desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. No último domingo, Marcos Antônio começou no banco na derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. Ele atuou por 43 minutos no segundo tempo e aparece nas imagens das atividades do Tricolor na segunda. LEIA MAIS: Enzo Díaz confia na força do Morumbis para reação do São Paulo diante da LDU Agora, Hernán Crespo terá que alterar a escalação. Afinal, Marcos Antônio muito provavelmente seria um dos três homens do setor de meio de campo, ao lado de Bobadilla e Rodriguinho. Caso o desfalque se confirme, o treinador deve optar por Alisson ou Pablo Maia. O treinador argentino já não contava com Luan, com lesão no adutor direito. Liberado pelo departamento médico, Luiz Gustavo ainda será opção no banco de reservas.