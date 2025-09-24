Luciano busca gol “inédito” na Libertadores para manter vivo o sonho do São Paulo

Camisa 10 é esperança da torcida diante da LDU no Morumbis. Atacante ainda não balançou as redes em fases eliminatórias da competição / Crédito: Jogada 10

A confiança da torcida do São Paulo está concentrada em Luciano para o decisivo duelo contra a LDU, nesta quinta-feira (25), às 19h, no Morumbis, pelas quartas de final da Libertadores. Após a derrota por 2 a 0 em Quito, o Tricolor precisa de uma virada para seguir sonhando com a semifinal. Uma semana depois de desperdiçar chances que poderiam ter mudado o rumo do jogo no Equador, o camisa 10 volta a ter a chance de assumir o papel de protagonista em momentos decisivos. Algo que já se tornou marca registrada desde sua chegada ao clube em 2020.

Afinal, Luciano soma 22 gols em 62 partidas de mata-mata pelo São Paulo, sendo o quarto maior artilheiro da história do clube nesse tipo de confronto. Mas ainda carrega uma marca incômoda: nunca marcou em fases eliminatórias da Libertadores. Todos os quatro gols que fez no torneio foram em fases de grupos. “Não posso perder esse tipo de gol, numa fase final assim, num jogo complicado. Qualquer gol nos ajudaria e facilitaria para o jogo de volta”, admitiu o atacante após a partida em Quito. Na atual edição, Luciano balançou a rede na vitória por 2 a 1 sobre o Talleres, no Morumbis. No ano passado, marcou duas vezes contra os argentinos e uma contra o Cobresal. Ao todo, disputou 23 partidas na competição, sendo sete em fases de oitavas ou quartas de final. Agora, sem André Silva, Calleri e Ryan Francisco, todos no departamento médico, e com Oscar e Lucas Moura ainda recuperando ritmo, o camisa 10 sabe da responsabilidade que carrega.