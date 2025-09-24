Jornalista da CazéTV analisa saída de Renato Gaúcho: “Se colocou maior que o Fluminense”

Segundo Bárbara, durante a programação do canal “Cazé TV”, o treinador rasgou a história linda que ele tem com o Tricolor por conta de torcedores. Além disso, afirmou que Renato Gaúcho se colocou maior que o clube, jogadores e a torcida.

A jornalista Bárbara Coelho fez uma análise sobre o pedido de demissão do Renato Gaúcho após a eliminação do Fluminense para o Lanús nas quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (23), no Maracanã.

“Não acho que o Renato é o único culpado pela eliminação do Fluminense. Acho, que a gente não é otário, e sabemos ele é experiente, e minha sensação é de que a decisão de pedir demissão veio antes do jogo de ontem. Porque desde o Mundial de Clubes ele é questionado. O clube se desvencilhou da realidade por conta do bom desempenho no torneio da Fifa. O problema é que o Renato se apegou a isso para sempre. Então, tudo que ele é questionado, ele justifica com este trabalho. Não dá para ele pegar a história linda que ele tem no Fluminense e rasgar porque ele tá p*** com a arquibancada. Sou contra ele ser chamado de burro. Mas o Renato tirou o Fluminense pra m***. Se colocou maior que o clube, que os jogadores e que a torcida”, disse.

Eliminação seguida de demissão

O Fluminense empatou por 1 a 1 com o Lanús, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e deixou a competição. O Tricolor perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e precisava vencer para levar a decisão para os pênaltis ou à classificação direta.

Canobbio abriu o placar ainda no primeiro tempo para a equipe carioca, mas Aquino deixou tudo igual na segunda etapa e garantiu a classificação do Lanús.

Após a partida, portanto, Renato Gaúcho afirmou em entrevista coletiva que pediu para deixar o cargo. Assim, enquanto o Fluminense busca um novo treinador, o auxiliar-técnico permanente Marcão assume o time de forma interina.