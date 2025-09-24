Jornal espanhol repercute saída de Renato Gaúcho do Fluminense

“O brasileiro anunciou sua saída após a partida e explicou que os cânticos de sua torcida, chamando-o de “burro”, eram semelhantes aos que cantavam para Guardiola”, escreveu o portal espanhol.

Em uma declaração que ecoou internacionalmente, Renato Gaúcho anunciou sua demissão do Fluminense logo após a eliminação da equipe para o Lanús, na Copa Sul-Americana , na terça-feira (23). O treinador confirmou sua saída na última coletiva de imprensa, onde mencionou o técnico espanhol Pep Guardiola como um exemplo de profissional que vive a pressão do futebol. A fala repercutiu e foi destaque no jornal espanhol “As”.

No título da matéria, o jornal colocou a seguinte frase: “Guardiola foi chamado de estúpido”. Em seguida, “Renato Gaúcho se comparou ao espanhol pelos insultos que recebeu da torcida na última partida contra o Fluminense” (subtítulo).

A declaração de Renato Gaúcho

Antes de anunciar a demissão, Renato comentou os gritos de “burro” vindos da torcida ao fim da partida e comparou com a situação de Guardiola no Manchester City. Além disso, o treinador foi incisivo ao criticar o clima hostil e a pressão tóxica enfrentada pelos profissionais do futebol na atualidade.

“Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, se eu não me engano no início do ano, estava sendo chamado de burro. Então, hoje em dia no futebol nada mais me surpreende. Nada, nada, nada, dentro e fora de campo. Justamente devido às redes sociais. Todo mundo é treinador, todo mundo pega a rede social e opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada. Não são todas, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol. E aí quem paga o pato é o treinador, o jogador. O que a gente vai fazer?”, afirmou Renato.