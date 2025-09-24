Jorginho vive expectativa para voltar ao Flamengo em jogo decisivo: “Impor o nosso futebol”

O Flamengo já está em solo argentino para enfrentar o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília) no estádio Jorge Luis Hirschi, pelas quartas de final da Libertadores. Assim, uma das novidades entre os relacionados é Jorginho, que ficou quatro partidas ausente por causa de um edema na coxa esquerda e falou ao canal do clube no Youtube.

“A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Eu senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo. Vai ser muito difícil, fora, mas estamos confiantes no que viemos fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, acreditando, independentemente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou, para poder sair com a vitória porque obviamente queremos ir para ganhar”, disse.