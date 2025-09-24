Internacional planeja esquema para acelerar chegada de Ramón Díaz

Colorado pretende contratar um jatinho para trazer o comandante e sua comissão da Argentina ainda nesta quarta-feira (24) / Crédito: Jogada 10

O Internacional traçou um planejamento para acelerar a chegada de Ramón Díaz e sua comissão técnica a Porto Alegre ainda nesta quarta-feira (24). Por isso, o Colorado está em processo de contratação de um jatinho para trazer a maioria dos profissionais, que estão na Argentina. Apenas o preparador físico Diego Pereira fará um trajeto diferente. Ele deixará o Rio de Janeiro em voo comercial pela vasta disponibilidade de opções para o Rio Grande do Sul. Ao todo, a equipe de Ramón Díaz contará com cinco profissionais. Além de Diego Pereira, seu filho Emiliano Díaz, que é o seu assistente técnico, assim como outros dois auxiliares, Bruno Urribarri e Oscar Ferreyra, e o analista de desempenho Juan Romanazzi. Todos esses profissionais integraram as comissões técnicas de Ramón Díaz tanto em suas passagens no Corinthians como no Vasco.