Internacional anuncia a contratação do técnico Ramón Díaz

Internacional anuncia a contratação do técnico Ramón DíazArgentino de 66 anos chega para substituir Roger Machado e terá contrato válido com o clube gaúcho até o final da temporada de 2026
O Internacional agiu rápido e já definiu seu novo treinador. O clube anunciou a contratação do técnico argentino Ramón Díaz, de 66 anos. A oficialização do acerto ocorreu na noite desta quarta-feira (24). Ele chega para ocupar a vaga deixada por Roger Machado, demitido no início da semana. O contrato do novo comandante com o time colorado vai até o fim de 2026.
A escolha por Ramón Díaz foi feita após uma disputa com outro nome argentino: Luis Zubeldía, ex-São Paulo. Contudo, a escolha por Dom Ramón veio por uma série de fatores, dentre elas, a experiência de ter trabalhado recentemente em situações de pressão com gigantes do nosso futebol. A saber, salvou o Vasco do rebaixamento em 2023 e partiu do Z4 para a Libertadores com o Corinthians em 2024. Além disso, venceu o Campeonato Paulista de 2025 sobre o poderoso Palmeiras.
