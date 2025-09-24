Igor Jesus e Antony brilham no empate entre Betis e Nottingham

Igor Jesus faz dois gols para os ingleses. Antony, um gol e uma assistência no empate em 2 a 2 pela Liga Europa, em Sevilha

Com Igor Jesus e Antony em noite de gala, Betis e Nottingham Forest empataram, nesta quarta-feira, 24/9, pela 1ª rodada da Liga Europa. No estádio La Cartuja, em Sevilha, o Betis saiu na frente com Bakambu, após grande jogada de Antony. Contudo, ainda no primeiro tempo, o ex-Botafogo Igor Jesus — que começou como titular — marcou dois gols e teve pelo menos outras três chances claras para ampliar o placar. Na etapa final, já aos 41 minutos, Antony fez o gol de empate dos donos da casa.

A legião brasileira esteve bem representada nesta partida. Pelo lado do Betis, além de Antony, o ex-Flamengo e Bragantino Natan foi titular na zaga. No lado do Nottingham, Igor Jesus brilhou, mas Douglas Luiz (ex-Vasco, Manchester City e Juventus) também teve destaque: deu uma assistência em um dos gols e teve protagonismo no outro. Além dele, o zagueiro Morato foi titular. Já o goleiro ex-Botafogo John ficou na reserva, e o zagueiro Murillo, ainda em recuperação de lesão, não foi nem para o banco.

Na segunda rodada, o Betis vai até a Bulgária enfrentar o Ludogorets. Já o Nottingham Forest recebe o Midtjylland, da Dinamarca. Ambos os jogos serão no dia 02/10.

Igor Jesus é titular e faz a diferença

O Nottingham, fora de casa, começou mais passivo nos primeiros minutos, jogando de forma cautelosa e focada na marcação. Aliás, logo aos dois minutos, Igor Jesus fez falta em Natan e levou cartão amarelo. A titularidade de Igor foi uma surpresa, já que o treinador Ange Postecoglou resolveu deixar o artilheiro Chris Wood — maior ídolo da torcida — no banco e apostar no brasileiro.

Aos 14 minutos, Bakambu recebeu em profundidade, mas foi bloqueado por Morato. A sobra ficou com Antony, que fez ótima jogada pela direita e encontrou Bakambu na área. O chute foi indefensável para o goleiro Sels.