Heroico, Del Valle elimina Once Caldas, nos pênaltis, e encara o Atlético

Equatorianos precisaram correr atrás do marcador adverso de 2 a 0, sofrido em casa, na ida / Crédito: Jogada 10

Quem enfrenta o Atlético-MG, na semifinal da Sul-Americana, é o Independiente del Valle. Em partida na cidade de Manizales, na Colômbia, os visitantes ganharam por 2 a 0 no tempo normal, “devolvendo” o revés da ida. E, na hora de definir a disputa nos pênaltis, o aspecto anímico fez a diferença para os visitantes fazerem 3 a 2 no marcador após 12 cobranças. Alto risco Com tamanha desvantagem, os equatorianos avançaran suas linhas, essencialmente, na busca de criar um ambiente de pressão ofensiva. Porém, ao mesmo tempo, dava espaços para o time da casa jogar na base das bolas longas e acionar figuras importantes como Zuleta e Dayro Moreno. Nessas situações, o goleiro Guido Villar foi exigido em três oportunidades com muito perigo, mas conseguiu evitar a inauguração do placar.

O início do sonho Depois dos 20 minutos de jogo, o Del Valle se acertou na troca de passes e chegou ao primeiro dos dois tentos que precisava para igualar o agregado. Após boa trama com Sornoza limpando a marcação, no lado direito da grande, o cruzamento do camisa 10 teve o atacante Hoyos ganhando no alto e testando no extremo canto esquerdo do arqueiro Aguirre. O panorama, aliás, poderia ter sido ainda melhor para o time do Equador ainda na etapa inicial. Isso porque o próprio Spinelli e principalmente Hoyos, quase na marca do pênalti, tiveram oportunidades consideráveis para aumentar a dianteira. Porém, faltou melhor ajuste de pontaria. O Del Valle buscou! Com anímico notoriamente fortalecido, o Independiente del Valle voltou do intervalo da mesma maneira que terminou a etapa inicial: com muito volume ofensivo. Assim, em cobrança de escanteio, novamente Hoyos se aproveitou bola na primeira trave e fez o gol que levava a definição da vaga na semifinal da Sul-Americana para as penalidades. Tensão absoluta Os donos da casa até tentaram reagir, usando o fator casa e a grande presença do torcedor em Manizales. Nesse sentido, na melhor chance de marcar, o cruzamento rasteiro de Barrios teve o artilheiro Dayro Moreno (grande figura do jogo de ida) chegando atrasado na bola por muito pouco.