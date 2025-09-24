Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo desembarca na Argentina sob calmaria para duelo decisivo pela Libertadores

Flamengo desembarca na Argentina sob calmaria para duelo decisivo pela Libertadores

Programação prevê descanso na manhã de quarta e treino à tarde no CT do Defensa y Justicia; jogo contra o Estudiantes será na quinta
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo desembarcou, na noite desta terça-feira (23), na Argentina para o duelo decisivo por uma vaga na semifinal da Libertadores-2025. Não houve grande alarde de brasileiros tampouco de argentinos na chegada rubro-negra à Buenos Aires.

Desse modo, a delegação carioca seguiu diretamente para o hotel, já no meio do caminho para La Plata, onde ocorrerá o duelo contra o Estudiantes na quinta, às 21h30 (de Brasília) no Estádio Jorge Luis Hirschi.

Também não houve registros da presença de torcedores no hotel que recebe o Flamengo, afastado do centro urbano.

O planejamento inclui descanso dos jogadores na noite de terça e manhã de quarta. O último treino antes da partida de volta das quartas de final será à tarde no CT do Defensa y Justicia.

Por ter vencido o confronto de ida por 2 a 1 no Maracanã, o Flamengo joga com a vantagem do empate para se garantir entre os quatro melhores times da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar