Filipe Luís segue com dúvidas para escalar o Flamengo

Rubro-Negro visita os Estudiantes, em La Plata nesta quinta-feira (25), por uma vaga na semifinal da Libertadores

Jorginho não atua desde o dia 25 de agosto, na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, pelo Brasileirão. Na ocasião, o meio-campista deixou o campo com dores na coxa esquerda. Caso fique no banco de reservas, De la Cruz iniciará a partida. No entanto, ele tem condições começar jogando.

O Flamengo enfrenta o Estudiantes-ARG, nesta quinta-feira (25) em La Plata, às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi. O técnico Filipe Luís mantém as dúvidas ficam por conta de Jorginho e Alex Sandro, recuperados de problemas musculares.

Além do volante, Alex Sandro se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda e chegou a ficar à disposição no duelo contra o Vasco. Caso não jogue, Ayrton Lucas é a opção para o técnico Filipe Luís.

Por fim, Erick Pulgar, em fase final de recuperação de cirurgia, e Michael, com dores no tornozelo esquerdo, são as únicas baixas no elenco. Gonzalo Plata, expulso no Maracanã, teve a suspensão automática revogada pela Conmebol. Com isso, ele deve ser mantido entre os titulares, ao lado de Samuel Lino e Pedro.

Uma provável formação do Flamengo tem Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Saúl e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Pedro.

O Flamengo, aliás, venceu por 2 a 1 no jogo de ida e avança às semifinais com um simples empate. No entanto, caso o Estudiantes consiga um triunfo por um gol de diferença, a definição da vaga será nas penalidades máximas.