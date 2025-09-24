Filha de Renato Gaúcho rebate crítica após demissão do Fluminense: “Jogou aonde?”

Treinador pediu para deixar o cargo após a eliminação do Tricolor para o Lanús no Maracanã pela Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense após a eliminação da equipe na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (23), e virou o assunto principal no dia seguinte. Dessa forma, a filha do treinador, Carol Portaluppi, respondeu uma das críticas sobre o caso nas redes sociais. O influenciador digital Victor Hugo Veríssimo fez uma análise da eliminação do Tricolor por meio de um vídeo, no Maracanã.

“Mais de 43 mil pessoas presentes (no Maracanã) para ver esse vexame… A maior chance de título do Fluminense foi por água abaixo”, disse. Assim, Carol Portaluppi, filha do Renato Gaúcho, comentou rebatendo a fala do influencer. “Vexame é ouvir isso de um tiktoker! Jogou aonde? Muda de profissão e bota teu currículo lá agora, boa sorte amigão”, escreveu.