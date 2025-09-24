Ferroviária busca empate e impede Goiás de abrir vantagem na ponta da Série B

Brayann coloca Esmeraldino em vantagem com belo gol, mas Thiago Lopes, na mesma moeda, define o 1 a 1 na Fonte Luminosa, pela 28ª rodada

Ferroviária e Goiás empataram em a 1 a 1 na noite desta terça-feira (23) em Araraquara (SP), pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro. Brayann colocou os visitantes em vantagem com um belo gol de fora da área no começo da partida, mas Thiago Lopes deixou tudo igual para os anfitriões também com um golaço já na reta final do jogo disputado na Arena Fonte Luminosa.

Com o resultado no interior paulista, a Locomotiva chega a 33 pontos e aparece na 14ª colocação. Entretanto, pode perder algumas posições ainda que não esteja sob ameaça de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada.