Ex-Arsenal sofre grave lesão cerebral em jogo e está em coma induzido

Billy Vigar, atacante do Chichester City bateu em uma parede durante jogo da 7ª divisão inglesa; ele foi levado de helicóptero a um hospital

O atacante Billy Vigar, ex-Arsenal e atualmente no Chichester City, está em coma induzido após sofrer uma grave lesão cerebral durante uma partida da sétima divisão do Campeonato Inglês. O acidente ocorreu no sábado (20), quando o atleta de 21 anos se chocou contra uma parede próxima à linha lateral no duelo contra o Wingate & Finchley.

Segundo o jornal britânico ‘The Sun’, Vigar sofreu o acidente logo nos primeiros 15 minutos de jogo. Uma ambulância entrou em campo imediatamente e uma equipe médica prestou os primeiros socorros antes de o atleta ser transportado de helicóptero para Londres.