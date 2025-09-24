Enzo é relacionado pela primeira vez no Grêmio e Amuzu segue fora

Lateral-esquerdo terá a chance de fazer sua estreia pelo Imortal e atacante belga não será opção pela quarta partida consecutiva / Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes decidiu relacionar o lateral-esquerdo Enzo no Grêmio pela primeira vez no embate contra o Botafogo, nesta quarta-feira (24). Assim, o defensor terá a chance de fazer a sua estreia pelo Imortal. O jogador vem participando normalmente das atividades no CT Luiz Carvalho com o restante do grupo. Ele está por empréstimo na equipe até o final da temporada e tentará convencer que merece ser contratado em definitivo. Gabriel Mec e Jardiel, dois atacantes da base, também são alternativas para o embate. Por outro lado, Amuzu foi preterido por opção técnica e será ausência na lista de relacionados do Tricolor gaúcho pela quarta partida seguida. Antes disso, já não atuou contra o Flamengo, Mirassol e Inter. Sua última partida, aliás, foi contra o Sport, na Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante belga perde a concorrência por espaço para o promissor Gabriel Mec.

Três mudanças no time titular do Grêmio Com relação às ausências, o Grêmio não poderá contar com o meio-campista Arthur, que cumprirá suspensão por ter recebido o cartão vermelho no Gre-Nal. O auxiliar técnico Sidnei Lobo também foi expulso no clássico e não poderá estar na beira do campo. Além disso, o treinador Mano Menezes recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Assim, o segundo assistente, Thiago Kosloski, conseguiu liberação da Seleção Brasileira sub-20 e será o comandante da equipe no jogo contra o Botafogo. Outras duas baixas serão o atacante Carlos Vinícius e o o volante Cuéllar, que sentiram desconfortos musculares, e a comissão técnica preferiu poupá-los. Com isso, há somente uma disputa em aberto entre os 11 iniciais. No caso, em qual setor o comandante escalará Noriega, na zaga ou no meio de campo. Caso seja no sistema defensivo, a tendência é de que Alex Santana fique com a vaga no setor criativo. Em contrapartida, Gustavo Martins ganhará oportunidade no sistema defensivo, se a opção for utilizar o jogador peruano como meio-campista.

Deste modo, o provável time titular do Imortal para enfrentar o Botafogo é: Volpi; Marcos Rocha, Noriega (Gustavo Martins), Kannemann e Marlon; Dodi e Alex Santana (Noriega); Edenilson, Willian e Pavón; André Henrique. Relacionados Goleiros: Volpi e Grando

Laterais: Enzo, Lucas Esteves, Marcos Rocha e Marlon Zagueiros: Gustavo Martins, Kannemann, Wagner e Viery Volantes: Alex Santana, Camilo, Dodi, Edenilson e Noriega