Enzo Díaz confia na força do Morumbis para reação do São Paulo diante da LDU

Tricolor precisa vencer por dois gols para levar decisão aos pênaltis ou por três para avançar direto à semifinal da Libertadores

Entre os jogadores que acreditam na reação está o lateral-esquerdo Enzo Díaz, cotado para iniciar a partida. Aliás, o argentino ressaltou a importância de jogar diante da torcida são-paulina, que deve lotar o estádio para empurrar a equipe.

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (25), às 19h , no Morumbis, para buscar uma virada histórica diante da LDU, pelas quartas de final da Libertadores. Depois da derrota por 2 a 0 no jogo de ida, em Quito, o Tricolor precisa de uma vitória expressiva para manter vivo o sonho do tetra continental.

“É um jogo importante, como todos da Libertadores. Para nós é especial, temos que inverter uma situação. Não fomos bem como visitantes. Temos a sorte de ter esse jogo na nossa casa, com nossa torcida, no nosso estádio, onde somos muito fortes. Vamos usar todas as ferramentas para inverter essa situação”, disse.

Apesar do revés no Equador, Enzo elogiou o desempenho do São Paulo na primeira partida, destacando a posse de bola e as chances criadas, mas reconheceu os erros que custaram caro.

“Fazendo uma análise da partida, fomos muito bem. A equipe teve muita posse de bola, tivemos situações claras e não convertemos. Depois dos nossos erros eles fizeram dois gols. Agora temos de reverter a situação na nossa casa”, completou.

O provável time para encarar a LDU

Assim para o duelo decisivo, o técnico Hernán Crespo deve escalar o São Paulo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Mailton, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano.