Em boa fase, André Henrique ganha a chance de ser titular no Grêmio

Jovem centroavante foi decisivo no último Gre-Nal e conta com quatro participações diretas em gols nos últimos oito jogos do Imortal / Crédito: Jogada 10

Após um histórico de lesões desde a sua chegada em 2023, André Henrique vive uma boa fase com a camisa do Grêmio. Afinal, ele acumula quatro participações em gols nas últimos oito partidas. Com a ausência de Carlos Vinícius, que será poupado, o camisa 77 terá a oportunidade de ser titular. Ou seja, coroando a sua atuação no clássico em que marcou o segundo gol do Imortal e deu a assistência André até foi o autor do terceiro pênalti do Inter já nos acréscimos do jogo, que poderia garantir o empate, mas que Alan Patrick desperdiçou. Com essa chance entre os 11 iniciais, ele terá a responsabilidade de manter o poder ofensivo da equipe.

A oportunidade para o jovem atacante surge em um momento propício para ganhar espaço na hierarquia do elenco. Afinal, no atual cenário ele é a terceira alternativa para a posição atrás de Braithwaite e Carlos Vinícius. Entretanto, o dinamarquês rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda e não atua mais na temporada. Já, o camisa 95 voltou a sentir incômodo muscular, dessa vez poucos minutos depois de marcar o gol de empate no Gre-Nal. A última vez em que André jogou como titular foi nos play-offs da Sul-Americana, em julho, quando o Tricolor gaúcho enfrentou o Alianza Lima. Inclusive, na ocasião, ele estava à frente de Arezo na preferência de Mano Menezes. Por sinal, o uruguaio deixou o grupo e se transferiu para o Peñarol por empréstimo. Superação das seguidas lesões do Grêmio O camisa 77 despertou o interesso do Grêmio, quando defendia o Hercílio Luz em 2023. Em um primeiro foi contratado por empréstimo e depois em definitivo. Próximo à decisão do Gauchão de 2024, ele sofreu uma torção no tornozelo direito, que causou uma contusão multiligamentar.