Coritiba x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Coritiba x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragemDuelo marca o encontro de clubes que estão dentro do G4 e quem vencer assume a liderança da Série B
O Couto Pereira será palco de um duelo de duas das melhores equipes da Série B. Na noite desta quinta-feira (25), o Coritiba encara o Criciúma pela 28ª rodada da competição. Quem vencer, assume a liderança da competição, já que o Goiás empatou na rodada.
As duas equipes estão no G4 da competição e querem se firmar na briga pelo acesso. Os paranaenses estão na vice-liderança, com 47 pontos e perderam para o América Mineiro na última rodada. Já os catarinenses aparecem um ponto atrás, na terceira colocação, e venceram o CRB em seu último confronto.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo serviço de streaming Disney+.
Como chega o Coritiba
Em busca de retomar a liderança da Série B, o Coxa tenta voltar a vencer após duas rodadas. Para a partida, Mozart terá os retornos de Filipe Machado e Clayson. O atacante disputa uma vaga com Iury Castilho, enquanto o volante duela com Wallisson. Já Josué deve ser titular pela primeira vez depois que voltou de lesão. Por outro lado, o Verdão não conta com o atacante Dellatorre, que está com uma lombalgia.
Como chega o Criciúma
Dono da melhor sequência invicta da competição, com sete jogos, o Tigre quer aproveitar a grande campanha no segundo turno para chegar à liderança. Para o duelo direto na capital paranaense, o Carvoeiro conta com o retorno de Luciano Castán, que estava suspenso, e ainda não sabe se contará com Léo Naldi, que deixou o campo lesionado contra o CRB.
CORITIBA X CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro Série B – 28ª rodada
Data e horário: 25/9/2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)
CORITIBA: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida (Bruno Melo); Wallisson, Sebastián Gómez e Josué (Vini Paulista); Lucas Ronier, Iury Castilho (Clayson) e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.
CRICIÚMA: Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho e Felipinho; Léo Naldi (Matheus Trindade), Gui Lobo e Jhonata Robert; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.
Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)
Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)