Corinthians lança oficialmente novo uniforme e dá ”cutucada” no Santos

Modelo será estreado contra o Flamengo. Ação publicitária da Nike resgata a goleada histórica por 7 a 1 no clássico / Crédito: Jogada 10

O Corinthians apresentou nesta quarta-feira (24/9) seu novo terceiro uniforme, que fará sua estreia oficial no próximo domingo, diante do Flamengo, às 20h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Produzido pela Nike, o modelo está sendo inspirado nos uniformes da temporada de 2005 e chega acompanhado de uma campanha que provoca diretamente o Santos. A ação publicitária, criada pela agência Wieden+Kennedy SP, recebeu o nome de “Total Corinthians”, em alusão à linha Total 90, famosa nos anos 2000. Aliás, o material traz esculturas em pedra com sete peixes. É uma referência a goleada histórica por 7 a 1 aplicada pelo Timão sobre o rival alvinegro no Pacaembu, em 6 de novembro de 2005.

Além disso, a divulgação também resgata elementos nostálgicos daquela época, como a bola Total 90 e referências à icônica campanha “Jaula”, da Nike. Naquele clássico, válido pelo Brasileirão, o Corinthians venceu com três gols de Carlitos Tevez, dois de Nilmar, além de Rosinei e Marcelo Mattos, consolidando uma das maiores vitórias da história do confronto. Até hoje, a torcida alvinegra mantém vivo o episódio com faixas estampando a frase “eterno 7×1” nos jogos contra o Santos. A temporada de 2005 também ficou marcada pelo título brasileiro conquistado pelo Timão, impulsionado pelo investimento da parceira MSI, que montou um elenco estrelado. Aliás, no domingo, além da estreia da nova camisa preta com detalhes laranjas, o clube fará uma ativação especial em Itaquera. Antes do apito inicial, haverá uma exposição de terceiros uniformes utilizados em temporadas anteriores.