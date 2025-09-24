Cineasta do filme sobre tragédia da Chapecoense é vítima de acidente aéreo

Após a queda, o avião já pegou fogo, situação que atrapalhou a intervenção das equipes que tentaram realizar o resgate na área em que ocorreu o acidente. De acordo com informações do portal “Midia Max”, bombeiros foram acionados para promover o socorro, assim que o incidente ocorreu em Aquidauana. Entretanto, não identificaram sobreviventes.

O cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, responsável pela idealização do documentário sobre o acidente da Chapecoense, morreu em uma tragédia de avião, na noite da última terça-feira (23). A aeronave caiu na região rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Outros três integrantes da viagem no veículo também f oram vítimas fatais. No caso, o piloto Marcelo Pereira de Barros, o arquiteto Kongjian Yu e Rubens Crispim Jr.

Também tiveram o auxílio das autoridades policiais do departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. Além disso, as autoridades também vêm sendo responsáveis por conduzir as investigações para descobrir os motivos da tragédia.

Produção sobre a Chapecoense recebe indicação à premiação internacional

Cunha Ferraz foi o produtor do documentário “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia. O longa-metragem tinha como tema principal o incidente aéreo que ocorreu em novembro de 2016. Na oportunidade, o episódio causou a morte de jogadores, membros da comissão técnica e jornalistas que faziam a cobertura do clube e sua eventual chegada à final da Sul-Americana.

Inclusive, o documentário chegou a estar entre um dos concorrentes ao Emmy Internacional, uma das premiações de maior importância no ramo televisivo. Luiz Fernando também participou de outra produção ligada ao futebol: “To Win or To Win” encomendado pelo grupo árabe MBC /Shahid, obra cinematográfica sobre o Al Nassr, clube que Cristiano Ronaldo atualmente defende. Outros trabalhos de destaque são “Paissagem Concreta” sobre o arquiteto Álvaro Siza. Já “Algo no Espaço” aborda artistas e escultores contemporâneos brasileiros.