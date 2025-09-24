Botafogo sai na frente, mas cede empate ao Grêmio no fim

Botafogo sai na frente, mas cede empate ao Grêmio no fimCuiabano marcou contra o ex, mas Tiago Volpi empatou, de pênalti, aos 44 minutos do segundo tempo
Em jogo animado e com oportunidades dos dois lados, Grêmio e Botafogo empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro abriu o placar com a lei do ex com Cuiabano, mas o Tricolor empatou aos 44 minutos, com Tiago Volpi, um dos destaques da partida, assim como o goleiro Léo Linck.
Com o resultado, o Botafogo perdeu a chance de entrar no G4 e ficou em quinto lugar, com 40 pontos. Já o Grêmio, por sua vez, sobe para 11º lugar, com 29. O Glorioso volta a campo no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 25ª rodada, enquanto o Tricolor recebe o Vitória, no mesmo dia, às 11h, na Arena.
Volpi e Linck garantem igualdade no primeiro tempo
O jogo começou animado e com boas chances para os dois lados. Jogando em casa, o Grêmio tomou a iniciativa e quase abriu o placar com Kannemann, mas Léo Linck fez a defesa. Na sequência, o Botafogo respondeu em contra-ataque, contudo, o zagueiro argentino bloqueou a finalização de Matheus Martins. Depois, aos 14 minutos, o goleiro alvinegro voltou a brilhar após defender cabeçada de Edenílson.
Após o ritmo intenso nos primeiros minutos, o ritmo caiu. Dessa forma, o Botafogo controlou a posse de bola, já que o Grêmio adotou uma postura mais conservadora com uma linha de 5 defensores. O Alvinegro, no entanto, sofreu uma baixa aos 25 minutos, quando Alex Telles sentiu dores no joelho esquerdo e deixou o campo para o lugar de Cuiabano.
Na reta final, o jogo voltou a ficar animado. O Botafogo quase abriu o placar em bela cobrança de falta de Artur, mas Tiago Volpi fez bela defesa. O goleiro do Grêmio voltou a trabalhar dois minutos depois ao defender chute forte de Arthur Cabral. Já nos acréscimos, o Tricolor deu um susto em finalização de André, que mandou para fora após boa jogada de Willian.
Cuiabano marca, mas Volpi garante empate aos 44 minutos
Assim como no primeiro tempo, a etapa final também começou animada. Logo aos quatro minutos, o Grêmio teve a melhor chance de abrir o placar após Jeffinho perder a bola dentro da área. Contudo, Dodi não aproveitou e perdeu cara a cara com Léo Linck. Mas, quem não faz, leva. O Botafogo respondeu aos sete, com a lei do ex. Cuiabano recebeu na esquerda, levou para a perna direita e abriu o placar.
Após sofrer o gol, o Grêmio se lançou o ataque. O Tricolor, que já havia voltado para o segundo tempo com mudanças, inclusive de esquema, ficou ainda mais ofensivo com as mudanças de Thiago Kosloski. Aos 28 minutos, Cristian Oliveira perdeu grande chance na área. Na reta final, o time gaúcho fez uma “blitz”. Dessa forma, chegou ao empate de pênalti, aos 44, com Tiago Volpi.
O jogo ficou aberto. Nos acréscimos, o jogo continuou animado. O Botafogo teve a chance de ficar na frente do placar aos 48 minutos, com o garoto Kadir. Contudo, ele chutou na trave após ficar cara a cara com Tiago Volpi. Depois, aos 49, o Grêmio respondeu na mesma moeda, mas Alex Santana acertou o travessão. Assim, o empate persistiu. Após o apito final, Kaio Pantaleão foi expulso por reclamação.
GRÊMIO 1 x 1 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 16ª rodada
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data: 24/09/2025 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
GRÊMIO: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Noriega (Alex Santana, 0’/2ºT), Kannemann e Marlon; Dodi e Edenilson (Cristian Oliveira, 20’/2ºT); Willian (Cristaldo, 25’/2ºT), Pavon (Alysson, 0’/2ºT) e André (Jardiel, 32’/2ºT). Técnico: Thiago Kosloski
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano, 25’/1ºT); Newton, Marlon Freitas e Artur (Kadir, 48’/2ºT); Jeffinho (Mateo Ponte, 18’/2ºT), Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Gols: Cuiabano, 7’/2ºT (0-1); Tiago Volpi, de pênalti, 44’/2ºT (1-1)
Cartões amarelos: Marcos Rocha (GRE); Alexander Barboza, Kaio Pantaleão, Marlon Freitas (BOT)
Cartão vermelho: Kaio Pantaleão (BOT)