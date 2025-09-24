Billal Brahimi treina e pode estrear pelo Santos contra o Bragantino

Atacante argelino foi apresentado nesta quarta, treinou em seguida e está à disposição de Vojvoda para o compromisso de domingo pelo Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Santos volta a campo no próximo domingo, quando visita o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá ter a estreia do argelino Billal Brahimi, recém-contratado pelo Peixe. O jogador participou do treino completo com os companheiros nesta quarta-feira (24), no CT Rei Pelé. O atacante foi anunciado pelo Santos na manhã desta quarta. Em seguida, participou pela primeira vez do treinamento tático de 11 contra 11. Anteriormente, ele vinha trabalhando somente no começo das atividades, como o aquecimento, ficando fora das atividades de enfrentamento e tático para os atletas que são relacionados para as partidas.