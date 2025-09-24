Billal Brahimi treina e pode estrear pelo Santos contra o Bragantino

Billal Brahimi treina e pode estrear pelo Santos contra o BragantinoAtacante argelino foi apresentado nesta quarta, treinou em seguida e está à disposição de Vojvoda para o compromisso de domingo pelo Brasileiro
O Santos volta a campo no próximo domingo, quando visita o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá ter a estreia do argelino Billal Brahimi, recém-contratado pelo Peixe. O jogador participou do treino completo com os companheiros nesta quarta-feira (24), no CT Rei Pelé.
O atacante foi anunciado pelo Santos na manhã desta quarta. Em seguida, participou pela primeira vez do treinamento tático de 11 contra 11. Anteriormente, ele vinha trabalhando somente no começo das atividades, como o aquecimento, ficando fora das atividades de enfrentamento e tático para os atletas que são relacionados para as partidas.
Além de Billal Brahimi, o Santos pode ter uma outra novidade para o duelo contra o Massa Bruta. O volante William Arão participou pela segunda vez seguida do treino com os companheiros e fica à disposição de Vojvoda. Agora, fica a critério do treinador utilizá-lo no próximo jogo pelo Brasileirão.
No entanto, o comandante não terá a presença de Neymar entre os relacionados. O camisa 10 trata de uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e deve retornar às atividades somente no fim de outubro. Outro que segue em recuperação é Gabriel Bontempo.
Assim, o Santos deve ir a campo contra o Bragantino, no próximo domingo, com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinicius), Adonís Frías, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Lautaro Díaz e Guilherme.