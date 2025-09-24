Bernard marca no fim e Atlético é o Brasil na final da Sul-Americana

Vitória por 1 a 0 sobre o Bolívar, com gol de cabeça do baixinho Bernard (seu 1º na volta ao Galo), classifica o Galo. Mas o time jogou mal / Crédito: Jogada 10

O Atlético é o Brasil na semifinal da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, 24/9, na Arena MRV, o Galo recebeu o Bolívar pela volta das quartas de final e, mesmo jogando muito mal, principalmente no primeiro tempo, venceu por 1 a 0. O gol saiu apenas nos acréscimos na etapa final: do baixinho Bernard, de cabeça. Seu primeiro gol decisivo nesta volta ao Atlético. Como na ida rolou empate em 2 a 2, o magro 1 a 0 bastou para fazer o time avançar para a semifinal como único representante brazuca na reta final da competição. O resultado suado também acaba com o jejum de sete jogos sem vitória do gigante mineiro. Enfim, alegria para os mais de 34 mil torcedores na Arena. Primeiro tempo horrível O Atlético não existiu no primeiro tempo. Não conseguiu impor seu jogo e ainda perdeu Alexsander aos 11 minutos, machucado. Após incr´piveis oito minutos de atendimento, Bernard entrou em seu lugar. Com três zagueiros, era de se imaginar um time forte pelas alas. Mas Arana não conseguiu sair da marcação, e Scarpa, improvisado na ala direita, pouco produziu. Aliás, chegou a errar passes simples — o que não é comum. Hulk até tentava, mas parecia mais interessado em cavar faltas e pênaltis quando entrava na área. Ainda saiu no lucro por não levar cartão amarelo.

Assim, o Galo passou quase todo primeiro tempo inteiro sem dar um único chute perigoso. Deu um com Dcarpa aos 42. Aliás, o lance de maior risco foi do Bolívar: um chutão do goleiro Lampe virou lançamento para Cauteruccio, quase na entrada da área. Vitor Hugo conseguiu cortar a tempo. Nem esse lance resultou em finalização. Os números: o Galo teve 63% de posse de bola e apenas dois chutes, para fora. O Bolívar finalizou cinco vezes longe do alvo, sem perigo. Um primeiro tempo péssimo e não por acaso a torcida vaiava desde os 25 minutos. Um primeiro tempo péssimo dos dois times. Atlético melhora no segundo tempo O segundo tempo do Galo foi bem melhor. Isso porque o time teve maior atitude e objetividade, e Scarpa começou a aparecer pela direita — primeiro com um cruzamento perigoso e depois num chute que bateu na rede do lado de fora, após boa jogada de Bernard, outro que acordou para o jogo. Isso levantou a torcida, e as chances começaram a aparecer. Arana mandou uma de fora da área, perigosíssima.