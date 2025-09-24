Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barboza convida jogadores rivais do Botafogo para aniversário do filho

Zagueiro do Botafogo não esconde, por exemplo, que é muito amigo de Vegetti, centroavante do Vasco
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Rivais em campo, amigos fora das quatro linhas. Este é o exemplo do zagueiro Barboza, do Botafogo, ao convidar jogadores adversários para a festa do filho mais novo do defensor argentino. Assim, Rossi, goleiro do Flamengo, e Vegetti, centroavante do Vasco, compareceram ao evento realizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pelo lado do Glorioso, o lateral-direito Ponte e o meia-atacante Montoro marcaram presença.

O tema da celebração foi a Seleção Brasileira. Havia, inclusive, uma estátua do Neymar, ídolo do filho do beque argentino do Mais Tradicional. Empolgado, Barboza fez vários registros com o filho e os convidados.

Rivalidade à parte, os gringos de Botafogo, Flamengo e Vasco costumam se encontrar pela Barra da Tijuca. Os filhos de Vegetti e Barboza, por exemplo, estudam no mesmo colégio. O Pirata, em julho, esteve, aliás, no aniversário do filho mais velho do xerife de Villa Celina, em julho deste ano, no Estádio Nilton Santos.

Findado o período de festas, o Botafogo, com Barboza, volta a campo, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela rodada 16 (atrasada) do Campeonato Brasileiro. O Glorioso está na quinta colocação da competição nacional.

Botafogo

