Barboza convida jogadores rivais do Botafogo para aniversário do filho

Zagueiro do Botafogo não esconde, por exemplo, que é muito amigo de Vegetti, centroavante do Vasco

Rivais em campo, amigos fora das quatro linhas. Este é o exemplo do zagueiro Barboza, do Botafogo, ao convidar jogadores adversários para a festa do filho mais novo do defensor argentino. Assim, Rossi, goleiro do Flamengo, e Vegetti, centroavante do Vasco, compareceram ao evento realizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pelo lado do Glorioso, o lateral-direito Ponte e o meia-atacante Montoro marcaram presença.

O tema da celebração foi a Seleção Brasileira. Havia, inclusive, uma estátua do Neymar, ídolo do filho do beque argentino do Mais Tradicional. Empolgado, Barboza fez vários registros com o filho e os convidados.