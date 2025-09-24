Auxiliar do Grêmio minimiza jejum em casa e valoriza sequência

Com inúmeros desfalques, incluindo o técnico Mano Menezes e o seu auxiliar Sidnei Lobo, o Grêmio arrancou um empate com o Botafogo por 1 a 1 , nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, Thiago Kosloski, que precisou pedir dispensa da Seleção Sub-20, teve a missão de comandar o time. Assim, o interino valorizou o ponto conquistado.

“Tive que exaltar meus atletas porque eles foram muito guerreiros. Nos seis últimos pontos que nós disputamos, ganhamos quatro. Então, a evolução está aí. Estamos tendo também consistência defensiva, que é importante para esse equilíbrio dentro de uma equipe. O Mano (Menezes) está conseguindo achar isso”, disse Thiago Kosloski.

Após um período de turbulência, o Grêmio voltou aos trilhos com a vitória sobre o Internacional e, agora, o empate com o Botafogo. Dessa forma, o Tricolor conquistou quatro dos últimos seis pontos. Contudo, apesar da igualdade com o atual campeão brasileiro, completou quatro jogos sem vencer dentro de casa.

Com o resultado, o Grêmio subiu para 11º lugar com 29 pontos. Já o Botafogo, por sua vez, perdeu a chance de entrar no G4 e ficou em quinto lugar, com 40. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (28), às 11h (de Brasília), contra o Vitória, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão, enquanto o Glorioso encara o Fluminense, no mesmo dia, às 16h, no Maracanã.

