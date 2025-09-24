Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético busca espantar má fase na temporada com sequência de jogos na Arena MRV

Galo não vence há sete partidas; partida decisiva pela Sul-Americana será a primeira de três seguidas em casa
O Atlético Mineiro vai apostar nos três jogos seguidos que fará na Arena MRV nos próximos dias para espantar a má fase na temporada. São sete jogos sem vencer e uma eliminação para o rival Cruzeiro, na Copa do Brasil, neste período.

Além disso, a sequência negativa também marcou a saída de Cuca do comando da equipe e a chegada de Jorge Samapoli na sua segunda passagem. No entanto, o argentino ainda não encontrou o caminho da vitória.

Dessa forma, as partidas na Arena MRV pode ser a virada de chave. O Galo vai receber o Bolívar, pelo jogo decisivo na Sul-Americana e depois dos jogos pelo Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol e Juventude, respectivamente, e busca voltar a vencer diante da sua torcida. São quatro jogos na Arena MRV sem vitórias.

Vale ressaltar que, desde a reabertura do estádio, em maio deste ano, o clube disputou 13 jogos como mandante, são seis vitórias, três empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 53,8% como mandante. No entanto, o último triunfo da equipe em casa foi no dia 14 de agosto, contra o Godoy Cruz, pela Sul-Americana. No Brasileirão, foi contra o Bragantino, no dia 3 de agosto.

O Atlético Mineiro entra em campo nesta quarta-feira (24), na Arena MRV, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, o Galo abriu 2 a 0 no placar, mas acabou levando o empate. Dessa forma, qualquer vitória simples classifica a equipe mineira para às semifinais. Por outro lado, um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

