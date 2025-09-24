Atlético busca espantar má fase na temporada com sequência de jogos na Arena MRV

Galo não vence há sete partidas; partida decisiva pela Sul-Americana será a primeira de três seguidas em casa

Além disso, a sequência negativa também marcou a saída de Cuca do comando da equipe e a chegada de Jorge Samapoli na sua segunda passagem. No entanto, o argentino ainda não encontrou o caminho da vitória.

O Atlético Mineiro vai apostar nos três jogos seguidos que fará na Arena MRV nos próximos dias para espantar a má fase na temporada. São sete jogos sem vencer e uma eliminação para o rival Cruzeiro, na Copa do Brasil, neste período.

Dessa forma, as partidas na Arena MRV pode ser a virada de chave. O Galo vai receber o Bolívar, pelo jogo decisivo na Sul-Americana e depois dos jogos pelo Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol e Juventude, respectivamente, e busca voltar a vencer diante da sua torcida. São quatro jogos na Arena MRV sem vitórias.

Vale ressaltar que, desde a reabertura do estádio, em maio deste ano, o clube disputou 13 jogos como mandante, são seis vitórias, três empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 53,8% como mandante. No entanto, o último triunfo da equipe em casa foi no dia 14 de agosto, contra o Godoy Cruz, pela Sul-Americana. No Brasileirão, foi contra o Bragantino, no dia 3 de agosto.

O Atlético Mineiro entra em campo nesta quarta-feira (24), na Arena MRV, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, o Galo abriu 2 a 0 no placar, mas acabou levando o empate. Dessa forma, qualquer vitória simples classifica a equipe mineira para às semifinais. Por outro lado, um novo empate leva a decisão para os pênaltis.