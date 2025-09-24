Athletico-PR bate Athletic fora de casa e engata sexta vitória seguida na Série B

Com o resultado, o Furacão aparece na quinta posição, com 45 pontos, a um do Novorizontino, que fecha o G4. O Athletic é o 15º colocado, com 32 somados.

Athletico e Vila Nova voltam a campo pela 29ª rodada da Série B no fim de semana. No sábado (27), o Rubro-Negro encara duelo paranaense contra o Operário, na Ligga Arena, às 20h30 (de Brasília). No dia seguinte, domingo, porém no mesmo horário, o Athletic visita o Cuiabá, na Arena Pantanal.

O jogo

As equipes começaram a partida se estudando bastante. Aos poucos, o Athletico assumiu o domínio as ações e criou oportunidades a partir dos 20 minutos. Enquanto Luiz Fernando sofreu bloqueio em tentativa de finalização, Viveros obrigou o goleiro Glauco a fazer grande defesa. O Athletic apareceu na bola parada, mas Santos se saiu bem. Luiz Fernando assustou em chute que passou rente à trave. Mas nos acréscimos não teve jeito. Em lançamento de Zapelli na área, Luiz Fernando fez passe na medida para Viveros arrematar na saída do goleiro, aos 46.

Na volta do intervalo, o Furacão só não marcou na primeira chegada porque Glauco fez grande defesa em cabeceio de Luiz Fernando. Os anfitriões responderam em dose dupla com Welinton Torrão e Ronaldo Tavares, mas Santos evitou o empate do time mineiro. O goleiro rubro-negro ainda fez defesaça em cabeceio à queima-roupa de Marcelo Ajul. O Athletico passou sufoco, mas respirou a partir dos 32 minutos, quando a arbitragem marcou pênalti após revisão do VAR. Julimar, que sofreu a falta dentro da área, converteu a batida. O ritmo caiu, mas ainda deu tempo para o Furacão chegar ao terceiro gol com Leozinho em cobrança de falta no ângulo.