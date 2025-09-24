Arsenal vence o Port Vale e avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Fora de casa, os Gunners não têm problemas para fazer 2 a 0 sobre o time da terceira divisão e se classificam para a próxima fase da competição / Crédito: Jogada 10

O Arsenal avançou às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (24), os Gunners bateram o Port Vale por 2 a 0, fora de casa, gols de Eze e Trossard. O próximo adversário sairá após sorteio. Aliás, o Port Vale volta a campo no próximo sábado (27), quando visita o Barnsley, às 11h (de Brasília), pela décima rodada da Ligue One, a terceira divisão na Inglaterra. Já o Arsenal vai ao St James’ Park para enfrentar o Newcastle, às 12h30 de domingo (28).

LEIA MAIS: Ex-Arsenal sofre grave lesão cerebral em jogo e está em coma induzido O Arsenal teve mais de 75% de posse de bola no primeiro tempo. O técnico Mikel Arteta rodou menos o elenco do que os principais rivais, com Martinelli e Saka nas pontas, e Eze no meio de campo. Dessa maneira, no banco, nomes como Gabriel Magalhães, Declan Rice e Viktor Giökeres. Assim, o Port Vale aguentou somente sete minutos. Martinelli recebeu pela esquerda e tocou para dentro da área. Lewis-Skelly tentou um toque de calcanhar, furou, e a bola sobrou para Eze marcar. O camisa 10, reforço para esta temporada, era um dos mais perigosos e quase ampliou aos 35, quando parou no goleiro Gauci.