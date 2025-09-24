Após eliminação, veja qual foi a premiação final do Fluminense na Sul-Americana-2025

Após eliminação, veja qual foi a premiação final do Fluminense na Sul-Americana-2025Tricolor fica apenas no empate por 1 a 1 com o Lanús e dá adeus ao torneio continental nas quartas de final, com direito a vaias da torcida
O Fluminense encerrou sua participação na Sul-Americana ao ser eliminado pelo Lanús nas quartas de final, em pleno Maracanã. Afinal, a equipe chegou a abrir o placar e fazer um bom primeiro tempo, porém caiu de rendimento na etapa final e cedeu o empate por 1 a 1. O clube carioca, então, ficou com R$ 11,2 milhões em premiações na competição.
Vale lembrar que por ter participado da fase de grupos do torneio, o Tricolor já tinha garantido US$ 900 mil, cerca de R$ 4,9 milhões. Nela, a Conmebol premia em US$ 115 mil (R$ 631 mil) cada vitória. Assim, o Flu carimbou quatro triunfos, algo que o fez somar mais R$ 2,5 milhões.
Além disso, faturou R$ 3,4 milhões com a vaga nas oitavas de final e R$ 3,8 milhões ao chegar às quartas. O time, por outro lado, segue vivo nas semifinais da Copa do Brasil, quando enfrentará o Vasco em dezembro, e já acumulou R$ 14,1 milhões.
Nesta temporada, o clube bateu o recorde de premiação de sua história no Mundial de Clubes, quando chegou a R$ 331,12 milhões, valores que superaram 2023. Na ocasião, o Tricolor conquistou, de forma inédita, a Libertadores. Também ficou em sétimo no Brasileirão, caiu nas oitavas da Copa do Brasil, foi vice-campeão do Mundial e somou R$ 194 milhões.
Por fim, o técnico Renato Gaúcho pediu demissão após a partida. Ele chegou no dia 3 de abril e levou o Tricolor de Laranjeiras às semifinais do Mundial de Clubes. Durante essa passagem, ele comandou a equipe em 40 jogos, com 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas.
Confira a premiação da Sul-Americana 2025
Primeira fase: US$ 225 mil (R$ 1,2 milhão) para quem jogou em casa, e US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) para quem jogou fora
Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,9 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 631 mil)
Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)
Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)
Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,8 milhões)
Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões)
Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões)
Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 35,7 milhões)
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar