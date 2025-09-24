Após eliminação, Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense

Hostilizado e chamado de ‘burro’ pela torcida do Fluminense no apito final, Renato Gaúcho explicou que pediu para deixar o clube após todos os questionamentos dos jornalistas.

Fim da linha para a sétima passagem de Renato Gaúcho como técnico do Fluminense. Após a eliminação para o Lanús, na Copa Sul-Americana, com o empate em 1 a 1, o treinador pediu demissão do cargo ao final da entrevista coletiva.

“Eu nem deveria estar falando isso com vocês, quem vai se manifestar é o presidente. Mas essas perguntas todas, de alguns gênios da internet, muita gente vai atrás desses gênios. Eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele”, disparou Renato ao deixar a sala de imprensa do Maracanã.

Antes mesmo da partida, Renato Gaúcho já havia sido hostilizado pela torcida do Fluminense. Na hora que a escalação da equipe foi anunciada pelos telões do Maracanã, o treinador foi vaiado pelos torcedores no estádio, assim como o nome do atacante Everaldo.

Contratado em abril para substituir Mano Menezes, Renato Gaúcho deixa o Fluminense após cinco meses. Ao todo, disputou 40 jogos, com 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Assim, ele deixa o Tricolor na semifinal da Copa do Brasil e em oitavo no Brasileirão.

