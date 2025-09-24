Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após eliminação, Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense

Treinador foi hostilizado após empate com o Lanús e a desclassificação na Sul-Americana
Autor Jogada 10
Fim da linha para a sétima passagem de Renato Gaúcho como técnico do Fluminense. Após a eliminação para o Lanús, na Copa Sul-Americana, com o empate em 1 a 1, o treinador pediu demissão do cargo ao final da entrevista coletiva.

Hostilizado e chamado de ‘burro’ pela torcida do Fluminense no apito final, Renato Gaúcho explicou que pediu para deixar o clube após todos os questionamentos dos jornalistas.

“Eu nem deveria estar falando isso com vocês, quem vai se manifestar é o presidente. Mas essas perguntas todas, de alguns gênios da internet, muita gente vai atrás desses gênios. Eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele”, disparou Renato ao deixar a sala de imprensa do Maracanã.

Antes mesmo da partida, Renato Gaúcho já havia sido hostilizado pela torcida do Fluminense. Na hora que a escalação da equipe foi anunciada pelos telões do Maracanã, o treinador foi vaiado pelos torcedores no estádio, assim como o nome do atacante Everaldo.

Contratado em abril para substituir Mano Menezes, Renato Gaúcho deixa o Fluminense após cinco meses. Ao todo, disputou 40 jogos, com 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Assim, ele deixa o Tricolor na semifinal da Copa do Brasil e em oitavo no Brasileirão.

