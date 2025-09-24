Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após adeus de Renato, Flu ainda não deu início à busca por novo treinador

Diretoria não tem um nome na mesa e o pontapé inicial pela contratação de um novo comandante será dado numa reunião no fim da tarde desta quarta
O Fluminense amanheceu nesta quarta-feira (24) em clima de incerteza após a eliminação para o Lanús, na noite de terça (23), que resultou no pedido de demissão do técnico Renato Gaúcho. A diretoria tricolor ainda não iniciou contato com possíveis substitutos. Uma reunião marcada para o fim da tarde desta quarta é que vai dar o pontapé inicial às buscas. Nem sequer há um nome na mesa de acordo com informações de pessoas ligadas à cúpula do futebol tricolor.

A madrugada foi tensa, já que o presidente Mário Bittencourt, a comissão técnica e até mesmo os jogadores foram pegos de surpresa com o comunicado do treinador durante a coletiva. Mesmo após o anúncio, Bittencourt teve uma longa conversa com Renato e alguns membros da comissão para demovê-lo da ideia. Mas Renato se mostrou irredutível. Usou como argumento as vaias da torcida e o comportamento de alguns jornalistas da mídia independente tricolor.

O impacto foi tão grande que Mário Bittencourt nem sequer tratou do assunto sobre o novo treinador com o gerente de futebol Paulo Angioni. Além de estarem surpresos, os dois não quiseram especular nomes no calor da situação, logo após a eliminação para o Lanús dentro do Maracanã.

Marcão assume mais uma vez o comando

Enquanto busca um novo nome, o clube confirmou que o auxiliar permanente Marcão assume interinamente e dirigirá a equipe no clássico contra o Botafogo, domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Ídolo da torcida e acostumado a assumir o comando em momentos de crise, Marcão volta a ser a solução imediata para manter a equipe competitiva.

Renato Gaúcho deixa o Fluminense após pouco mais de quatro meses no cargo, sem títulos e com a frustração da eliminação precoce na Copa Sul-Americana – deixa o time em 8º lugar no Brasil e na semifinal da Copa do Brasil, além do 4º lugar no Mundial de Clubes.

