Após adeus de Renato, Flu ainda não deu início à busca por novo treinador

Diretoria não tem um nome na mesa e o pontapé inicial pela contratação de um novo comandante será dado numa reunião no fim da tarde desta quarta / Crédito: Jogada 10

O Fluminense amanheceu nesta quarta-feira (24) em clima de incerteza após a eliminação para o Lanús, na noite de terça (23), que resultou no pedido de demissão do técnico Renato Gaúcho. A diretoria tricolor ainda não iniciou contato com possíveis substitutos. Uma reunião marcada para o fim da tarde desta quarta é que vai dar o pontapé inicial às buscas. Nem sequer há um nome na mesa de acordo com informações de pessoas ligadas à cúpula do futebol tricolor. A madrugada foi tensa, já que o presidente Mário Bittencourt, a comissão técnica e até mesmo os jogadores foram pegos de surpresa com o comunicado do treinador durante a coletiva. Mesmo após o anúncio, Bittencourt teve uma longa conversa com Renato e alguns membros da comissão para demovê-lo da ideia. Mas Renato se mostrou irredutível. Usou como argumento as vaias da torcida e o comportamento de alguns jornalistas da mídia independente tricolor.