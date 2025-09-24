Alex Telles sente novo problema físico e preocupa Botafogo

Alex Telles sente novo problema físico e preocupa BotafogoJogador foi substituído no primeiro tempo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre
O Botafogo ganhou uma nova preocupação para a sequência da temporada. Afinal, o lateral-esquerdo Alex Telles sentiu dores no joelho esquerdo e deixou o campo aos 25 minutos do primeiro tempo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Brasileirão. O jogador iniciou o tratamento com gelo no banco de reservas. Cuiabano entrou em seu lugar.
Alex Telles retornou ao time titular após ser poupado na vitória contra o Atlético, no último sábado (20), no Nilton Santos, pela 24ª rodada do Brasileirão, por causa de dores. O jogador será reavaliado no retorno ao Rio de Janeiro para saber a gravidade da possível lesão. Dessa forma, a lista de desfalques por lesão do técnico Davide Ancelotti, que já conta com nomes como Neto, Bastos, Danilo, Savarino e Joaquín Corrêa, pode aumentar.
Ao todo, o técnico Davide Ancelotti teve 13 baixas para escalar o Botafogo. O treinador italiano, aliás, recorreu ao sub-20 para completar o banco de reservas, relacionando cinco atletas da base. Entre os desfalques: Neto, Bastos, Danilo, Savarino e Joaquín Corrêa (lesionados); Santi Rodríguez, Marçal, Montoro e Chris Ramos (suspensos); Allan (questões pessoais); Mastrianni (conjuntivite); Jordan Barrera (liberado para a Copa do Mundo Sub-20).
Há quase um mês, Alex Telles dores no músculo posterior da coxa esquerda, contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Contudo, não teve lesão constatada. O jogador, no entanto, já vinha se queixando de incômodo na região e até jogou com uma bandagem no local para amenizar as dores. Desde que chegou ao Botafogo no ano passado, o lateral-esquerdo soma 60 jogos, seis gols e oito assistências.
