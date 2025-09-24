Abel Braga ganha força nos bastidores do Fluminense

Ídolo, que soma quatro passagens pelo Tricolor, poderia chegar como diretor técnico, além de ter relação próxima com Mário Bittencourt

O último trabalho de Abel Braga foi como coordenador técnico do Vasco em 2023. A proximidade do ídolo com o presidente Mário Bittencourt e o vice Mattheus Montenegro pode ser um fator decisivo, especialmente em ano eleitoral. Com quatro passagens pelo Tricolor, Abel conhece bem o ambiente político do clube e mantém uma boa relação com a diretoria.

O Fluminense ainda não deu início de fato à busca por novo técnico após Renato Gaúcho pedir demissão na coletiva depois da eliminação para o Lanús na Sul-Americana. No entanto, nos bastidores, a cúpula tricolor cogita a contratação de Abel Braga, que se aposentou em 2022, para ser diretor técnico, com possibilidade de assumir o comando do clube. A informação inicial é do “O Globo”.

Em sua última passagem pelo Fluminense em 2022, Abel Braga se despediu do clube com 26 jogos, 17 vitórias, quatro empates, cinco derrotas. Além do título carioca em cima do Flamengo, conquistando um troféu que não vinha há dez anos.

Como técnico, Abel Braga teve sua primeira passagem pelo Fluminense em 2005, ano em que conduziu o time ao título estadual. Depois, ele retornou ao clube em junho de 2011 para iniciar o trabalho que culminou com o tetracampeonato brasileiro de 2012. Após se despedir de Laranjeiras em julho de 2013, Abel voltaria ao clube cinco anos mais tarde, para comandar o Time de Guerreiros entre janeiro de 2017 e junho de 2018.

Marcão assume mais uma vez o comando

Enquanto busca um novo nome, o clube confirmou que o auxiliar permanente Marcão assume interinamente e dirigirá a equipe no clássico contra o Botafogo, domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Ídolo da torcida e acostumado a assumir o comando em momentos de crise, Marcão volta a ser a solução imediata para manter a equipe competitiva.

Renato Gaúcho deixa o Fluminense após pouco mais de quatro meses no cargo, sem títulos e com a frustração da eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Ele, portanto, deixa o time em 8º lugar no Brasil e na semifinal da Copa do Brasil, além do 4º lugar no Mundial de Clubes.