A pedido do Flamengo, Justiça manda Globo depositar dinheiro da Libra em juízo

Nesta quarta-feira (24), o Flamengo conseguiu uma importante vitória fora de campo. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar a favor do clube que obriga a TV Globo a depositar em juízo os valores da Liga do Futebol Brasileiro (Libra). A quantia é referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A medida, portanto, representa um capítulo crucial na briga política dos clubes.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, a Desembargadora Lucia Helena de Passo foi a responsável pela decisão. Ela acatou o pedido do Flamengo em uma ação movida contra a Libra. Com isso, a TV Globo não poderá repassar os pagamentos diretamente aos clubes e já foi notificada para cumprir a determinação. Os valores, agora, ficarão bloqueados em uma conta judicial até uma nova decisão.